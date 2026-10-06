Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Marktbericht
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06.10.2026 16:01:30
NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone
Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,66 Prozent stärker bei 51 608,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,923 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,134 Prozent auf 51 199,25 Punkte an der Kurstafel, nach 51 267,90 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51 422,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 637,86 Punkten verzeichnete.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Dow Jones mit 53 414,25 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53 055,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 694,97 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,67 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 1,85 Prozent auf 863,81 USD), Procter Gamble (+ 1,69 Prozent auf 148,40 USD), Merck (+ 1,33 Prozent auf 141,40 USD), Microsoft (+ 1,21 Prozent auf 531,52 USD) und NVIDIA (+ 1,20 Prozent auf 241,76 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Boeing (-0,92 Prozent auf 190,94 USD), Nike (-0,71 Prozent auf 33,72 USD), Chevron (-0,62 Prozent auf 205,20 USD), McDonalds (-0,43 Prozent auf 232,03 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,41 Prozent auf 342,43 USD).
Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 026 399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,123 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,60 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|306,05
|0,05%
|Boeing Co.
|168,24
|-2,04%
|Caterpillar Inc.
|767,20
|1,43%
|Chevron Corp.
|184,42
|0,21%
|McDonald's Corp.
|206,90
|-0,29%
|Merck Co.
|125,84
|1,03%
|Microsoft Corp.
|470,15
|0,61%
|Nike Inc.
|30,68
|1,69%
|NVIDIA Corp.
|212,40
|-0,19%
|Procter & Gamble Co.
|131,98
|1,35%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|319,80
|-0,56%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 521,28
|0,49%
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