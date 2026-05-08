NYSE-Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch am Freitag in der Gewinnzone ein.

Am Freitag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,17 Prozent auf 49 683,72 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,897 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,817 Prozent auf 50 002,39 Punkte an der Kurstafel, nach 49 596,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 830,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 581,09 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,540 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47 909,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der Dow Jones mit 50 115,67 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der Dow Jones 41 368,45 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,69 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,46 Prozent auf 216,71 USD), Apple (+ 2,12 Prozent auf 293,52 USD), Cisco (+ 2,06 Prozent auf 94,06 USD), Caterpillar (+ 1,42 Prozent auf 908,38 USD) und UnitedHealth (+ 1,02 Prozent auf 373,50 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-4,55 Prozent auf 177,86 USD), IBM (-2,48 Prozent auf 225,58 USD), Nike (-1,13 Prozent auf 43,91 USD), Visa (-0,95 Prozent auf 318,23 USD) und Home Depot (-0,89 Prozent auf 273,15 EUR).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 299 045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,300 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at