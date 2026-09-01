NYSE-Handel Dow Jones zum Start in der Verlustzone

Der Dow Jones bewegt sich am Dienstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 52 892,49 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,961 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,520 Prozent auf 53 462,60 Punkte an der Kurstafel, nach 53 185,90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52 815,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53 083,58 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 485,03 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 51 078,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 45 544,88 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,32 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 2,19 Prozent auf 151,00 USD), Johnson Johnson (+ 1,72 Prozent auf 270,41 USD), Procter Gamble (+ 1,65 Prozent auf 147,51 USD), UnitedHealth (+ 1,62 Prozent auf 395,70 USD) und Chevron (+ 1,21 Prozent auf 208,64 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-2,32 Prozent auf 215,65 USD), Caterpillar (-1,99 Prozent auf 781,62 USD), Nike (-1,87 Prozent auf 38,33 USD), Amazon (-1,84 Prozent auf 254,99 USD) und Sherwin-Williams (-1,62 Prozent auf 333,33 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 587 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at