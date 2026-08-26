Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones im Fokus 26.08.2026 16:01:31

NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot

NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot

Der Dow Jones setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 53 570,88 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,414 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,033 Prozent höher bei 53 594,92 Punkten, nach 53 577,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 53 477,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53 639,75 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,580 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 51 947,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der Dow Jones bei 50 461,68 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 45 418,07 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,72 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 1,96 Prozent auf 404,35 USD), Honeywell Technologies (+ 0,98 Prozent auf 217,80 USD), Caterpillar (+ 0,96 Prozent auf 819,08 USD), Travelers (+ 0,71 Prozent auf 372,29 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,71 Prozent auf 352,94 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Merck (-1,70 Prozent auf 153,79 USD), Nike (-1,24 Prozent auf 38,99 USD), Coca-Cola (-0,92 Prozent auf 90,80 USD), Goldman Sachs (-0,84 Prozent auf 1 050,00 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,79 Prozent auf 340,63 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 015 543 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,325 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,85 erwartet. Mit 4,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

mehr Analysen
23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 290,90 -1,10% Alphabet C (ex Google)
Caterpillar Inc. 707,00 1,58% Caterpillar Inc.
Coca-Cola Co. 77,50 -1,39% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 892,40 -1,87% Goldman Sachs
Honeywell Technologies 188,66 2,19% Honeywell Technologies
Merck Co. 131,18 -2,10% Merck Co.
Nike Inc. 33,12 -2,04% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 180,08 -1,27% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 298,80 -0,30% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 318,30 0,60% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 343,60 1,18% UnitedHealth Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 53 463,88 -0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen