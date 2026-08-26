Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Dow Jones im Fokus
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26.08.2026 16:01:31
NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot
Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 53 570,88 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,414 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,033 Prozent höher bei 53 594,92 Punkten, nach 53 577,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 53 477,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53 639,75 Punkten.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,580 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 51 947,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der Dow Jones bei 50 461,68 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 45 418,07 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,72 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 1,96 Prozent auf 404,35 USD), Honeywell Technologies (+ 0,98 Prozent auf 217,80 USD), Caterpillar (+ 0,96 Prozent auf 819,08 USD), Travelers (+ 0,71 Prozent auf 372,29 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,71 Prozent auf 352,94 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Merck (-1,70 Prozent auf 153,79 USD), Nike (-1,24 Prozent auf 38,99 USD), Coca-Cola (-0,92 Prozent auf 90,80 USD), Goldman Sachs (-0,84 Prozent auf 1 050,00 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,79 Prozent auf 340,63 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 015 543 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,325 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,85 erwartet. Mit 4,13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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