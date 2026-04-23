NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,39 Prozent leichter bei 49 296,28 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 19,306 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,442 Prozent auf 49 271,50 Punkte an der Kurstafel, nach 49 490,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 49 367,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 215,09 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,255 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 208,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, lag der Dow Jones noch bei 49 098,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 606,57 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,89 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 2,52 Prozent auf 829,22 USD), Verizon (+ 2,35 Prozent auf 47,06 USD), Boeing (+ 1,58 Prozent auf 234,93 USD), Coca-Cola (+ 1,45 Prozent auf 75,71 USD) und McDonalds (+ 0,99 Prozent auf 303,04 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen IBM (-10,39 Prozent auf 225,68 USD), Salesforce (-8,07 Prozent auf 174,49 USD), Microsoft (-2,81 Prozent auf 420,75 USD), Honeywell (-2,50 Prozent auf 214,48 USD) und American Express (-1,65 Prozent auf 327,42 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 3 019 566 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,149 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2026 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at