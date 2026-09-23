NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer

Der Dow Jones bewegt sich am Mittwoch nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 16:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 51 731,69 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,583 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,845 Prozent auf 52 301,92 Punkte an der Kurstafel, nach 51 863,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 51 658,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 843,15 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,395 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53 277,01 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51 666,84 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 46 292,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,92 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1,65 Prozent auf 200,99 USD), Home Depot (+ 1,41 Prozent auf 266,90 EUR), Salesforce (+ 1,38 Prozent auf 236,50 USD), Chevron (+ 1,33 Prozent auf 205,11 USD) und Microsoft (+ 1,07 Prozent auf 503,33 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen McDonalds (-3,00 Prozent auf 242,85 USD), Amazon (-1,33 Prozent auf 251,58 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,30 Prozent auf 342,88 USD), Goldman Sachs (-1,04 Prozent auf 939,59 USD) und Sherwin-Williams (-0,93 Prozent auf 325,30 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2 175 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,796 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at