NYSE-Handel S&P 500 am Mittag in Rot

Am Freitag fällt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,42 Prozent auf 7 715,06 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,405 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,165 Prozent auf 7 734,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7 747,71 Punkten am Vortag.

Bei 7 706,12 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 750,19 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,228 Prozent zu. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der S&P 500 7 736,52 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 584,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 502,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12,49 Prozent zu Buche. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Cerebras Systems (+ 11,29 Prozent auf 211,95 USD), Sandisk (+ 8,47 Prozent auf 1 686,75 USD), KLA (+ 7,41 Prozent auf 185,75 USD), Coherent (+ 6,27 Prozent auf 280,99 USD) und Marvell Technology (+ 5,43 Prozent auf 220,16 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Autodesk (-7,94 Prozent auf 218,67 USD), Equifax (-7,16 Prozent auf 175,55 USD), Tesla (-6,42 Prozent auf 352,19 USD), Adobe (-5,98 Prozent auf 268,67 USD) und Synopsys (-5,93 Prozent auf 391,64 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 051 126 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at