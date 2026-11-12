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12.11.2026 18:01:30
NYSE-Handel: S&P 500-Anleger greifen zu
Am Donnerstag gewinnt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0,22 Prozent auf 7 635,99 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,692 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,768 Prozent auf 7 560,88 Punkte an der Kurstafel, nach 7 619,38 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 652,76 Punkte, das Tagestief hingegen 7 550,84 Zähler.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2,88 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 807,24 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 7 748,50 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 6 850,92 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,34 Prozent zu. Bei 7 844,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Broadcom (+ 5,52 Prozent auf 364,28 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,28 Prozent auf 582,12 USD), Skyworks Solutions (+ 4,37 Prozent auf 91,47 USD), Everpure A (+ 3,85 Prozent auf 110,60 USD) und Arista Networks (+ 3,52 Prozent auf 203,61 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Corteva (-19,19 Prozent auf 9,81 USD), Super Micro Computer (-12,82 Prozent auf 26,53 USD), NVIDIA (-5,49 Prozent auf 164,20 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,05 Prozent auf 9,37 USD) und Sandisk (-4,02 Prozent auf 938,40 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 117 881 060 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 13,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|487,75
|-7,55%
|Apple Inc.
|323,10
|0,69%
|Arista Networks Inc Registered Shs
|178,88
|-3,82%
|Broadcom
|314,60
|-4,42%
|Cardinal Health Inc.
|255,60
|1,71%
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|8,51
|1,29%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,29
|-1,10%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|97,74
|-1,57%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
|Sandisk Corp
|800,00
|-4,76%
|Skyworks Solutions Inc.
|81,55
|0,20%
|Super Micro Computer Inc
|24,20
|-1,31%
|Western Union Company
|6,11
|1,80%
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|7 561,67
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