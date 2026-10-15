First Republic Bank Aktie
WKN DE: A1C7VF / ISIN: US33616C1009
|S&P 500 im Blick
|
15.10.2026 22:33:50
NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen
Am Donnerstag erhöhte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 7 744,06 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 65,105 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,374 Prozent auf 7 690,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 718,94 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 754,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 669,66 Einheiten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0,883 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 7 585,73 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 7 572,40 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 6 671,06 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,91 Prozent zu Buche. Bei 7 844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Bath Body Works (+ 7,86 Prozent auf 20,44 USD), DXC Technology (+ 7,82 Prozent auf 13,79 USD), Equifax (+ 7,25 Prozent auf 161,26 USD), Reddit (+ 7,24 Prozent auf 159,36 USD) und Lumen Technologies (+ 7,03 Prozent auf 4,87 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Hewlett Packard Enterprise (-7,10 Prozent auf 58,63 USD), Dell Technologies (-6,80 Prozent auf 473,39 USD), Everpure A (-5,72 Prozent auf 133,40 USD), Arista Networks (-5,04 Prozent auf 185,58 USD) und Williams Companies (-4,92 Prozent auf 69,22 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 37 972 246 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu First Republic Bank
|
15.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
15.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu First Republic Bank
Aktien in diesem Artikel
|Arista Networks Inc Registered Shs
|164,68
|-5,81%
|Bath & Body Works
|18,18
|7,45%
|Dell Technologies
|416,25
|-8,10%
|DXC Technology
|12,28
|7,44%
|Equifax Inc.
|143,40
|6,62%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|117,95
|-6,98%
|First Republic Bank
|0,00
|-57,14%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|52,34
|-7,56%
|Intel Corp.
|85,00
|-3,46%
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|4,34
|6,64%
|Medtronic PLC
|85,44
|1,21%
|NVIDIA Corp.
|193,80
|-2,21%
|131,00
|-1,50%
|Western Union Company
|5,54
|3,13%
|Williams Companies Inc.
|61,70
|-5,14%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 744,06
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.