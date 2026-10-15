NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag erhöhte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 7 744,06 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 65,105 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,374 Prozent auf 7 690,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 718,94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 754,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 669,66 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0,883 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 7 585,73 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 7 572,40 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 6 671,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,91 Prozent zu Buche. Bei 7 844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Bath Body Works (+ 7,86 Prozent auf 20,44 USD), DXC Technology (+ 7,82 Prozent auf 13,79 USD), Equifax (+ 7,25 Prozent auf 161,26 USD), Reddit (+ 7,24 Prozent auf 159,36 USD) und Lumen Technologies (+ 7,03 Prozent auf 4,87 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Hewlett Packard Enterprise (-7,10 Prozent auf 58,63 USD), Dell Technologies (-6,80 Prozent auf 473,39 USD), Everpure A (-5,72 Prozent auf 133,40 USD), Arista Networks (-5,04 Prozent auf 185,58 USD) und Williams Companies (-4,92 Prozent auf 69,22 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 37 972 246 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at