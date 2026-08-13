NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende

Am Donnerstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,65 Prozent fester bei 7 798,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62,430 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,318 Prozent auf 7 773,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 748,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 816,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 763,18 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,610 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der S&P 500 7 515,34 Punkte auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 7 444,25 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 6 466,58 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,71 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 13,67 Prozent auf 1 528,11 USD), CoStar Group (+ 8,36 Prozent auf 33,05 USD), The Trade Desk A (+ 7,93 Prozent auf 14,56 USD), Fiserv (+ 7,64 Prozent auf 55,50 USD) und Western Digital (+ 7,31 Prozent auf 487,29 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Tapestry (-16,49 Prozent auf 128,39 USD), Cerebras Systems (-11,85 Prozent auf 231,01 USD), Cisco (-8,40 Prozent auf 113,47 USD), Coherent (-7,99 Prozent auf 327,23 USD) und Lumentum (-5,58 Prozent auf 880,41 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30 321 615 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,570 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at