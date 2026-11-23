S&P 500
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4,70 %
|S&P 500-Performance im Blick
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23.11.2026 18:01:39
NYSE-Handel: S&P 500 legt am Mittag deutlich zu
Um 17:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 4,93 Prozent höher bei 7 251,11 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 58,247 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 4,99 Prozent fester bei 7 255,32 Punkten in den Handel, nach 6 910,39 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 152,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 295,60 Einheiten.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 623,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 674,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 602,99 Punkte.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,72 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit NVIDIA (+ 31,00 Prozent auf 164,44 USD), Dell Technologies (+ 20,43 Prozent auf 334,82 USD), Bloom Energy (+ 18,37 Prozent auf 168,55 USD), Cerebras Systems (+ 17,82 Prozent auf 97,40 USD) und Lumentum (+ 16,92 Prozent auf 538,46 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil International Paper (-3,92 Prozent auf 29,17 USD), Texas Pacific Land (-3,87 Prozent auf 257,08 USD), Tyson Foods (-3,58 Prozent auf 62,79 USD), Lyondellbasell Industries (-3,22 Prozent auf 54,04 USD) und Constellation Brands A (-3,12 Prozent auf 137,45 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 107 526 333 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder
Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 15,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|320,20
|2,93%
|Bloom Energy
|155,20
|20,87%
|Cerebras Systems Inc
|97,71
|18,19%
|Constellation Brands Inc (A)
|127,50
|-1,54%
|Copart Inc.
|29,01
|2,47%
|Dell Technologies
|310,35
|23,94%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|International Paper Co.
|26,80
|-2,90%
|Lumentum Holdings Inc
|498,45
|19,81%
|Lyondellbasell Industries N.V.
|50,24
|-1,64%
|NVIDIA Corp.
|150,80
|30,79%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|241,40
|-0,82%
|Tyson Foods Inc.
|57,30
|-3,27%
|Western Union Company
|5,61
|4,31%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 241,66
|4,79%
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