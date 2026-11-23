Um 17:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 4,93 Prozent höher bei 7 251,11 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 58,247 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 4,99 Prozent fester bei 7 255,32 Punkten in den Handel, nach 6 910,39 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 152,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 295,60 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 623,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 674,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 602,99 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,72 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit NVIDIA (+ 31,00 Prozent auf 164,44 USD), Dell Technologies (+ 20,43 Prozent auf 334,82 USD), Bloom Energy (+ 18,37 Prozent auf 168,55 USD), Cerebras Systems (+ 17,82 Prozent auf 97,40 USD) und Lumentum (+ 16,92 Prozent auf 538,46 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil International Paper (-3,92 Prozent auf 29,17 USD), Texas Pacific Land (-3,87 Prozent auf 257,08 USD), Tyson Foods (-3,58 Prozent auf 62,79 USD), Lyondellbasell Industries (-3,22 Prozent auf 54,04 USD) und Constellation Brands A (-3,12 Prozent auf 137,45 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 107 526 333 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 15,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at