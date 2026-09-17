Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Marktbericht
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17.09.2026 22:34:44
NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus
Zum Handelsende gewann der S&P 500 im NYSE-Handel 1,14 Prozent auf 7 637,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,769 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,24 Prozent auf 7 645,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 551,81 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7 611,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 646,86 Punkten erreichte.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0,346 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 7 745,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der S&P 500 auf 7 420,10 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 600,35 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,36 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Generac (+ 18,34 Prozent auf 207,23 USD), Super Micro Computer (+ 9,50 Prozent auf 40,35 USD), Moderna (+ 8,55 Prozent auf 158,07 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,69 Prozent auf 61,04 USD) und Intel (+ 7,67 Prozent auf 108,80 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen DENTSPLY SIRONA (-7,54 Prozent auf 9,38 USD), T-Mobile US (-5,57 Prozent auf 166,45 USD), DaVita (-5,56 Prozent auf 183,09 USD), Copart (-3,76 Prozent auf 29,66 USD) und CoStar Group (-3,51 Prozent auf 29,30 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 35 639 223 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,453 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,05 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|CoStar Group Inc.
|25,82
|1,02%
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|158,25
|-0,57%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,28
|1,00%
|First Republic Bank
|0,00
|-83,33%
|Generac Holdings Inc
|177,30
|-2,23%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|52,70
|-0,79%
|Intel Corp.
|93,05
|-2,24%
|Medtronic PLC
|80,36
|-0,72%
|Moderna Inc
|134,86
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|NVIDIA Corp.
|191,38
|0,12%
|Super Micro Computer Inc
|33,66
|-4,05%
|T-Mobile US
|145,34
|0,28%
|Western Union Company
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|-2,79%
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