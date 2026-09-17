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Marktbericht 17.09.2026 22:34:44

NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus

NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus

Heute zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Zum Handelsende gewann der S&P 500 im NYSE-Handel 1,14 Prozent auf 7 637,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,769 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,24 Prozent auf 7 645,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 551,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7 611,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 646,86 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0,346 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 7 745,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der S&P 500 auf 7 420,10 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 600,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,36 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Generac (+ 18,34 Prozent auf 207,23 USD), Super Micro Computer (+ 9,50 Prozent auf 40,35 USD), Moderna (+ 8,55 Prozent auf 158,07 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,69 Prozent auf 61,04 USD) und Intel (+ 7,67 Prozent auf 108,80 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen DENTSPLY SIRONA (-7,54 Prozent auf 9,38 USD), T-Mobile US (-5,57 Prozent auf 166,45 USD), DaVita (-5,56 Prozent auf 183,09 USD), Copart (-3,76 Prozent auf 29,66 USD) und CoStar Group (-3,51 Prozent auf 29,30 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 35 639 223 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,453 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,05 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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