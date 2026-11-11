S&P 500

7 619,38
98,45
1,31 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NYSE-Handel im Fokus 11.11.2026 22:34:50

NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus

NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der S&P 500 am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,31 Prozent stärker bei 7 619,38 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,535 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,890 Prozent fester bei 7 587,86 Punkten, nach 7 520,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 647,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 571,88 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 2,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 7 811,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 728,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6 846,61 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,09 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Sandisk (+ 13,69 Prozent auf 977,69 USD), Bloom Energy (+ 12,97 Prozent auf 209,47 USD), Micron Technology (+ 11,89 Prozent auf 811,30 USD), Dell Technologies (+ 11,75 Prozent auf 373,68 USD) und Lumentum (+ 10,67 Prozent auf 648,06 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Lumen Technologies (-5,52 Prozent auf 4,45 USD), Under Armour (-3,20 Prozent auf 4,84 USD), Airbnb (-3,09 Prozent auf 181,13 USD), Western Union Company (-3,03 Prozent auf 6,73 USD) und Under Armour (-2,91 Prozent auf 5,01 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 61 740 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 163,32 -2,36% Airbnb
Apple Inc. 320,75 2,61% Apple Inc.
Automatic Data Processing Inc. 276,10 1,01% Automatic Data Processing Inc.
Bloom Energy 188,40 13,36% Bloom Energy
Dell Technologies 337,50 12,91% Dell Technologies
First Republic Bank 0,00 100,00% First Republic Bank
Lumen Technologies Inc Registered Shs 3,98 -4,78% Lumen Technologies Inc Registered Shs
Lumentum Holdings Inc 584,40 11,00% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 732,30 12,92% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 156,64 3,60% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 875,00 13,64% Sandisk Corp
Under Armour Inc. 4,55 -2,78% Under Armour Inc.
Under Armour Inc When Issued 4,38 -3,10% Under Armour Inc When Issued
Western Union Company 6,03 -2,77% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 619,38 1,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich freundlich -- DAX schließt fester - Rekordhoch bleibt in Reichweite -- US-Börsen schließen mit Gewinnen -- Schlussendlich mehrheitlich Gewinne in Asien
Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen