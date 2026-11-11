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11.11.2026 22:34:50
NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus
Am Mittwoch notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,31 Prozent stärker bei 7 619,38 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,535 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,890 Prozent fester bei 7 587,86 Punkten, nach 7 520,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 647,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 571,88 Zählern.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 2,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 7 811,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 728,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6 846,61 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,09 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
S&P 500-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Sandisk (+ 13,69 Prozent auf 977,69 USD), Bloom Energy (+ 12,97 Prozent auf 209,47 USD), Micron Technology (+ 11,89 Prozent auf 811,30 USD), Dell Technologies (+ 11,75 Prozent auf 373,68 USD) und Lumentum (+ 10,67 Prozent auf 648,06 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Lumen Technologies (-5,52 Prozent auf 4,45 USD), Under Armour (-3,20 Prozent auf 4,84 USD), Airbnb (-3,09 Prozent auf 181,13 USD), Western Union Company (-3,03 Prozent auf 6,73 USD) und Under Armour (-2,91 Prozent auf 5,01 USD) unter Druck.
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 61 740 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,05 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|163,32
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|Apple Inc.
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|2,61%
|Automatic Data Processing Inc.
|276,10
|1,01%
|Bloom Energy
|188,40
|13,36%
|Dell Technologies
|337,50
|12,91%
|First Republic Bank
|0,00
|100,00%
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|3,98
|-4,78%
|Lumentum Holdings Inc
|584,40
|11,00%
|Micron Technology Inc.
|732,30
|12,92%
|NVIDIA Corp.
|156,64
|3,60%
|Sandisk Corp
|875,00
|13,64%
|Under Armour Inc.
|4,55
|-2,78%
|Under Armour Inc When Issued
|4,38
|-3,10%
|Western Union Company
|6,03
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