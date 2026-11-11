NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der S&P 500 am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,31 Prozent stärker bei 7 619,38 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,535 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,890 Prozent fester bei 7 587,86 Punkten, nach 7 520,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 647,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 571,88 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 2,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 7 811,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 728,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6 846,61 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,09 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Sandisk (+ 13,69 Prozent auf 977,69 USD), Bloom Energy (+ 12,97 Prozent auf 209,47 USD), Micron Technology (+ 11,89 Prozent auf 811,30 USD), Dell Technologies (+ 11,75 Prozent auf 373,68 USD) und Lumentum (+ 10,67 Prozent auf 648,06 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Lumen Technologies (-5,52 Prozent auf 4,45 USD), Under Armour (-3,20 Prozent auf 4,84 USD), Airbnb (-3,09 Prozent auf 181,13 USD), Western Union Company (-3,03 Prozent auf 6,73 USD) und Under Armour (-2,91 Prozent auf 5,01 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 61 740 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,05 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at