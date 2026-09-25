Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|S&P 500-Entwicklung
|
25.09.2026 16:01:53
NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus
Am Freitag steigt der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,31 Prozent auf 7 728,00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,245 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,117 Prozent auf 7 713,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 704,13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 733,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 708,10 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,457 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 677,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 357,49 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 6 604,72 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,68 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Akamai (+ 10,08 Prozent auf 121,54 USD), Datadog A (+ 7,49 Prozent auf 276,17 USD), Everpure A (+ 3,95 Prozent auf 126,70 USD), Dell Technologies (+ 3,86 Prozent auf 556,69 USD) und Super Micro Computer (+ 3,83 Prozent auf 43,10 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Lyondellbasell Industries (-3,21 Prozent auf 58,25 USD), Dow (-2,70 Prozent auf 27,79 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,66 Prozent auf 756,93 USD), Valero Energy (-2,64 Prozent auf 372,75 USD) und Palo Alto Networks (-2,60 Prozent auf 379,79 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 877 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|101,82
|5,01%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|239,00
|5,75%
|Dell Technologies
|500,50
|6,03%
|Dow Inc
|24,33
|-2,84%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|110,65
|3,12%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intel Corp.
|109,66
|-1,81%
|Lyondellbasell Industries N.V.
|51,02
|-3,44%
|Medtronic PLC
|77,64
|-0,21%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|659,40
|-3,61%
|NVIDIA Corp.
|197,58
|0,02%
|Palo Alto Networks Inc
|330,85
|-3,61%
|Super Micro Computer Inc
|37,98
|3,71%
|Valero Energy Corp.
|331,80
|-1,48%
|Western Union Company
|5,42
|3,83%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 741,04
|0,48%
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