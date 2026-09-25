NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus

Am Freitag steigt der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,31 Prozent auf 7 728,00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,245 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,117 Prozent auf 7 713,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 704,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 733,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 708,10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,457 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 677,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7 357,49 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 6 604,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,68 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Akamai (+ 10,08 Prozent auf 121,54 USD), Datadog A (+ 7,49 Prozent auf 276,17 USD), Everpure A (+ 3,95 Prozent auf 126,70 USD), Dell Technologies (+ 3,86 Prozent auf 556,69 USD) und Super Micro Computer (+ 3,83 Prozent auf 43,10 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Lyondellbasell Industries (-3,21 Prozent auf 58,25 USD), Dow (-2,70 Prozent auf 27,79 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,66 Prozent auf 756,93 USD), Valero Energy (-2,64 Prozent auf 372,75 USD) und Palo Alto Networks (-2,60 Prozent auf 379,79 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 877 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at