NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der S&P 500 fällt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag geht es im S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,12 Prozent auf 7 628,41 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 61,491 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,256 Prozent auf 7 657,35 Punkte an der Kurstafel, nach 7 637,76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 628,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 657,17 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,223 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 7 691,76 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 500,58 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 6 631,96 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,23 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coherent (+ 5,41 Prozent auf 312,00 USD), Coinbase (+ 4,93 Prozent auf 182,54 USD), Lumentum (+ 4,36 Prozent auf 932,56 USD), Lam Research (+ 4,05 Prozent auf 280,22 USD) und Broadcom (+ 3,91 Prozent auf 360,88 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Netflix (-5,18 Prozent auf 71,41 USD), Nucor (-5,06 Prozent auf 251,73 USD), Palo Alto Networks (-3,53 Prozent auf 361,83 USD), Lennar (-3,19 Prozent auf 77,16 USD) und Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-3,01 Prozent auf 37,91 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14 438 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,488 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14,03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at