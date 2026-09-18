Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|Index-Bewegung
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18.09.2026 16:01:58
NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Am Freitag geht es im S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,12 Prozent auf 7 628,41 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 61,491 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,256 Prozent auf 7 657,35 Punkte an der Kurstafel, nach 7 637,76 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 628,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 657,17 Einheiten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,223 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 7 691,76 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 500,58 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 6 631,96 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,23 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coherent (+ 5,41 Prozent auf 312,00 USD), Coinbase (+ 4,93 Prozent auf 182,54 USD), Lumentum (+ 4,36 Prozent auf 932,56 USD), Lam Research (+ 4,05 Prozent auf 280,22 USD) und Broadcom (+ 3,91 Prozent auf 360,88 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Netflix (-5,18 Prozent auf 71,41 USD), Nucor (-5,06 Prozent auf 251,73 USD), Palo Alto Networks (-3,53 Prozent auf 361,83 USD), Lennar (-3,19 Prozent auf 77,16 USD) und Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-3,01 Prozent auf 37,91 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14 438 991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,488 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14,03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|310,80
|2,64%
|Coherent Corp.
|276,80
|7,83%
|Coinbase
|168,08
|11,11%
|First Republic Bank
|0,00
|-83,33%
|Lam Research Corp.
|250,30
|7,01%
|Lennar Corp.
|68,86
|0,06%
|Lumentum Holdings Inc
|807,00
|3,83%
|Medtronic PLC
|80,46
|-0,59%
|Molson Coors Brewing Company (MCBC)
|32,91
|-3,21%
|Netflix Inc.
|62,59
|-4,72%
|Nucor Corp.
|224,40
|-2,60%
|NVIDIA Corp.
|191,34
|0,09%
|Palo Alto Networks Inc
|316,30
|-3,45%
|Western Union Company
|5,38
|-4,95%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 650,50
|0,17%
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