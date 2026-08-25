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S&P 500-Kursentwicklung 25.08.2026 22:35:03

NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone

NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone

Der S&P 500 performte am zweiten Tag der Woche positiv.

Am Dienstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 7 677,28 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,334 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,346 Prozent auf 7 679,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 652,86 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 686,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7 650,92 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 411,98 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 473,47 Punkte. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6 439,32 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,94 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 14,36 Prozent auf 158,83 USD), Super Micro Computer (+ 9,35 Prozent auf 38,46 USD), Robinhood (+ 8,17 Prozent auf 112,09 USD), CDW (+ 7,23 Prozent auf 142,09 USD) und Lumentum (+ 6,67 Prozent auf 885,57 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Bath Body Works (-8,29 Prozent auf 17,58 USD), Albemarle (-5,89 Prozent auf 133,18 USD), Under Armour (-4,66 Prozent auf 5,12 USD), Under Armour (-4,40 Prozent auf 5,00 USD) und Dow (-4,07 Prozent auf 30,16 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 185 525 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,459 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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