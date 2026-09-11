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Index-Performance im Blick 11.09.2026 22:34:47

NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Am Freitag wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,86 Prozent stärker bei 7 656,98 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,233 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,914 Prozent auf 7 661,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 591,70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 677,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 636,75 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,788 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Stand von 7 728,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 394,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 587,47 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,64 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 12,44 Prozent auf 62,09 USD), Dell Technologies (+ 11,98 Prozent auf 567,29 USD), NetApp (+ 8,54 Prozent auf 199,28 USD), HP (+ 8,40 Prozent auf 35,48 USD) und CDW (+ 7,85 Prozent auf 153,79 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Albemarle (-3,76 Prozent auf 117,52 USD), Seagate Technology (-3,73 Prozent auf 830,17 USD), Sandisk (-3,50 Prozent auf 1 633,35 USD), Western Digital (-2,98 Prozent auf 447,18 USD) und Edwards Lifesciences (-2,77 Prozent auf 84,37 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kraft Heinz Company-Aktie. 58 721 321 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,643 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Albemarle Corp. 101,35 -4,07% Albemarle Corp.
CDW Corp (New) 132,10 7,35% CDW Corp (New)
Dell Technologies 481,75 10,15% Dell Technologies
Edwards Lifesciences Corp. 72,42 -2,74% Edwards Lifesciences Corp.
First Republic Bank 0,00 -25,00% First Republic Bank
Hewlett Packard Enterprise Co. 53,48 12,54% Hewlett Packard Enterprise Co.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 30,41 7,91% HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Kraft Heinz Company 21,13 0,60% Kraft Heinz Company
Medtronic PLC 78,44 -0,51% Medtronic PLC
NetApp Inc. 160,36 1,25% NetApp Inc.
NVIDIA Corp. 188,46 0,16% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 400,00 -4,11% Sandisk Corp
Seagate Technology 716,00 -3,24% Seagate Technology
Western Digital Corp. 403,45 1,19% Western Digital Corp.
Western Union Company 5,97 0,98% Western Union Company

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S&P 500 7 656,98 0,86%

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