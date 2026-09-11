NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Am Freitag wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,86 Prozent stärker bei 7 656,98 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,233 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,914 Prozent auf 7 661,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 591,70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 677,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 636,75 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,788 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Stand von 7 728,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 394,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 587,47 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,64 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hewlett Packard Enterprise (+ 12,44 Prozent auf 62,09 USD), Dell Technologies (+ 11,98 Prozent auf 567,29 USD), NetApp (+ 8,54 Prozent auf 199,28 USD), HP (+ 8,40 Prozent auf 35,48 USD) und CDW (+ 7,85 Prozent auf 153,79 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Albemarle (-3,76 Prozent auf 117,52 USD), Seagate Technology (-3,73 Prozent auf 830,17 USD), Sandisk (-3,50 Prozent auf 1 633,35 USD), Western Digital (-2,98 Prozent auf 447,18 USD) und Edwards Lifesciences (-2,77 Prozent auf 84,37 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kraft Heinz Company-Aktie. 58 721 321 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,643 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at