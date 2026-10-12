NYSE-Handel S&P 500 schlussendlich in der Verlustzone

Letztendlich schloss der S&P 500 am Montag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 7 807,24 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 65,083 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,037 Prozent auf 7 814,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 811,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 7 796,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 821,67 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 656,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 7 575,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6 552,51 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,83 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell VF (+ 5,27 Prozent auf 15,79 USD), Medtronic (+ 3,90 Prozent auf 91,93 USD), Zimmer Biomet (+ 3,40 Prozent auf 92,17 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,38 Prozent auf 742,96 USD) und Tyler Technologies (+ 3,15 Prozent auf 339,94 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Cerebras Systems (-10,69 Prozent auf 146,62 USD), Lumentum (-9,78 Prozent auf 995,41 USD), Coherent (-7,87 Prozent auf 288,02 USD), Carvana (-6,62 Prozent auf 59,51 USD) und Bloom Energy (-6,50 Prozent auf 262,28 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 20 671 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,931 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at