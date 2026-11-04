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S&P 500-Kursverlauf 04.11.2026 16:01:08

NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels

NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels

Machte sich der S&P 500 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr 1,63 Prozent auf 7 692,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,846 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,07 Prozent auf 7 650,27 Punkte an der Kurstafel, nach 7 568,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7 704,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 635,81 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1,07 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 722,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 736,52 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 771,55 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,16 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Block (ex Square) (+ 13,42 Prozent auf 86,20 USD), Zimmer Biomet (+ 12,14 Prozent auf 108,84 USD), Stanley Black Decker (+ 12,10 Prozent auf 117,28 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 9,20 Prozent auf 10,63 USD) und Expedia (+ 9,11 Prozent auf 311,79 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Fidelity National Information Services (-19,75 Prozent auf 31,29 USD), Trimble Navigation (-16,64 Prozent auf 54,69 USD), Unum Group (-15,46 Prozent auf 76,96 USD), Comfort Systems USA (-15,43 Prozent auf 1 086,87 USD) und Datadog A (-12,88 Prozent auf 192,12 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 141 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,392 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Apple Inc. 305,05 -0,70% Apple Inc.
Block (ex Square) 74,65 -0,60% Block (ex Square)
Comfort Systems USA IncShs 871,50 1,93% Comfort Systems USA IncShs
Datadog Inc Registered Shs -A- 156,20 0,77% Datadog Inc Registered Shs -A-
DENTSPLY SIRONA Inc 8,00 -10,83% DENTSPLY SIRONA Inc
Expedia Inc. 240,00 -1,19% Expedia Inc.
Fidelity National Information Services IncShs 25,82 -1,19% Fidelity National Information Services IncShs
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fox Corp B 52,00 -2,80% Fox Corp B
Intel Corp. 47,85 2,20% Intel Corp.
Stanley Black & Decker Inc 100,10 -2,48% Stanley Black & Decker Inc
Trimble Navigation 47,75 0,44% Trimble Navigation
Unum Group 64,66 -1,28% Unum Group
Western Union Company 6,20 0,94% Western Union Company
Zimmer Biomet 94,38 -0,94% Zimmer Biomet

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