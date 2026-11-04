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04.11.2026 16:01:08
NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels
Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr 1,63 Prozent auf 7 692,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,846 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,07 Prozent auf 7 650,27 Punkte an der Kurstafel, nach 7 568,92 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7 704,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 635,81 Punkten erreichte.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1,07 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 722,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 736,52 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 771,55 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,16 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Block (ex Square) (+ 13,42 Prozent auf 86,20 USD), Zimmer Biomet (+ 12,14 Prozent auf 108,84 USD), Stanley Black Decker (+ 12,10 Prozent auf 117,28 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 9,20 Prozent auf 10,63 USD) und Expedia (+ 9,11 Prozent auf 311,79 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Fidelity National Information Services (-19,75 Prozent auf 31,29 USD), Trimble Navigation (-16,64 Prozent auf 54,69 USD), Unum Group (-15,46 Prozent auf 76,96 USD), Comfort Systems USA (-15,43 Prozent auf 1 086,87 USD) und Datadog A (-12,88 Prozent auf 192,12 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 141 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,392 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14,60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|305,05
|-0,70%
|Block (ex Square)
|74,65
|-0,60%
|Comfort Systems USA IncShs
|871,50
|1,93%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|156,20
|0,77%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,00
|-10,83%
|Expedia Inc.
|240,00
|-1,19%
|Fidelity National Information Services IncShs
|25,82
|-1,19%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fox Corp B
|52,00
|-2,80%
|Intel Corp.
|47,85
|2,20%
|Stanley Black & Decker Inc
|100,10
|-2,48%
|Trimble Navigation
|47,75
|0,44%
|Unum Group
|64,66
|-1,28%
|Western Union Company
|6,20
|0,94%
|Zimmer Biomet
|94,38
|-0,94%
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