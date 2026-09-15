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S&P 500-Performance im Blick 15.09.2026 22:35:44

NYSE-Handel S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

NYSE-Handel S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

Mit dem S&P 500 ging es am Dienstag abwärts.

Am Dienstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,45 Prozent auf 7 585,73 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,860 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,077 Prozent schwächer bei 7 614,15 Punkten, nach 7 619,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 617,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 572,69 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 785,76 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Wert von 7 554,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6 615,28 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10,60 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Skyworks Solutions (+ 13,55 Prozent auf 90,00 USD), Qorvo (+ 9,34 Prozent auf 118,06 USD), PerkinElmer (+ 9,11 Prozent auf 140,19 USD), Illumina (+ 6,76 Prozent auf 222,29 USD) und APA (+ 5,29 Prozent auf 47,41 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Coinbase (-10,10 Prozent auf 172,11 USD), Bath Body Works (-6,64 Prozent auf 16,72 USD), Jack Henry Associates (-6,37 Prozent auf 154,07 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,94 Prozent auf 34,83 USD) und Carvana (-5,60 Prozent auf 66,90 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 21 255 619 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,563 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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APA Corporation Registered Shs 40,97 5,31% APA Corporation Registered Shs
Bath & Body Works 15,43 -0,61% Bath & Body Works
Carvana Co Registered Shs -A- 57,94 -5,54% Carvana Co Registered Shs -A-
Chipotle Mexican Grill Inc. 31,95 -0,62% Chipotle Mexican Grill Inc.
Coinbase 149,38 -10,20% Coinbase
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Illumina Inc. 179,12 -0,56% Illumina Inc.
Jack Henry & Associates Inc. (JHA) 142,55 0,11% Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
Medtronic PLC 81,12 -0,37% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 183,92 0,61% NVIDIA Corp.
PerkinElmer Inc. 120,75 9,52% PerkinElmer Inc.
Qorvo Inc 93,60 0,00% Qorvo Inc
Skyworks Solutions Inc. 77,05 12,22% Skyworks Solutions Inc.
Western Union Company 5,94 -2,24% Western Union Company

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S&P 500 7 585,73 -0,45%

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