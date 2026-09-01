The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
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01.09.2026 20:04:06
NYSE-Handel S&P 500 verliert nachmittags
Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,68 Prozent tiefer bei 7 634,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,905 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,611 Prozent leichter bei 7 639,19 Punkten, nach 7 686,14 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 663,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 626,09 Punkten erreichte.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7 489,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 460,26 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,31 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 6,11 Prozent auf 148,92 USD), S&P Global (+ 4,13 Prozent auf 453,86 USD), The Mosaic (+ 3,79 Prozent auf 25,04 USD), Howmet Aerospace (+ 3,63 Prozent auf 253,84 USD) und Corteva (+ 3,43 Prozent auf 87,53 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Cadence Design Systems (-7,08 Prozent auf 314,79 USD), Palo Alto Networks (-6,19 Prozent auf 358,46 USD), Old Dominion Freight Line (-5,99 Prozent auf 187,98 USD), Interactive Brokers Group (-5,95 Prozent auf 91,50 USD) und Coinbase (-5,65 Prozent auf 177,50 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10 197 172 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,519 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Cadence Design Systems Inc.
|268,85
|-0,30%
|Casey's General Stores Inc
|652,80
|-0,91%
|Coinbase
|152,70
|0,07%
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|75,14
|-0,34%
|First Republic Bank
|0,00
|-20,00%
|Howmet Aerospace
|218,10
|2,59%
|Interactive Brokers Group Inc
|77,81
|-0,46%
|Moderna Inc
|131,98
|-0,72%
|NVIDIA Corp.
|187,82
|0,29%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|160,72
|-0,15%
|Palo Alto Networks Inc
|308,45
|-0,80%
|S&P Global Inc
|378,70
|-0,21%
|The Mosaic Co
|21,34
|-0,42%
|Western Union Company
|6,09
|0,50%
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|-0,71%