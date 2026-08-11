AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|Kursverlauf
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11.08.2026 22:34:34
NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter
Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent leichter bei 7 728,20 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,741 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 7 769,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7 753,11 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7 767,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 717,25 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7 575,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7 412,84 Punkten berechnet. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Wert von 6 373,45 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,68 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 793,68 Punkten. 6 316,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Marathon Petroleum (+ 5,03 Prozent auf 336,42 USD), Generac (+ 4,74 Prozent auf 215,86 USD), Vertiv (+ 4,34 Prozent auf 281,81 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4,19 Prozent auf 50,00 USD) und Texas Pacific Land (+ 4,15 Prozent auf 364,97 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Monster Beverage (-50,20 Prozent auf 45,53 USD), Under Armour (-9,03 Prozent auf 5,34 USD), Under Armour (-8,45 Prozent auf 5,20 USD), AppLovin (-5,99 Prozent auf 318,68 USD) und Ventas (-5,43 Prozent auf 86,96 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 45 407 389 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|263,45
|-4,56%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Fortune Brands Home & Security Inc.
|42,20
|-2,31%
|Generac Holdings Inc
|191,95
|2,81%
|Intel Corp.
|87,45
|4,00%
|Marathon Petroleum Corporation
|300,50
|3,84%
|Monster Beverage Corp
|39,89
|1,05%
|NVIDIA Corp.
|193,94
|2,80%
|Qorvo Inc
|85,17
|1,78%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|297,40
|-5,47%
|Under Armour Inc.
|4,53
|-2,79%
|Under Armour Inc When Issued
|4,40
|-2,70%
|Ventas Inc.
|77,10
|2,34%
|Vertiv Holdings
|248,85
|2,16%
|Western Union Company
|6,19
|1,68%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 748,50
|0,26%
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