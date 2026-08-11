NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter

Der S&P 500 gab am zweiten Tag der Woche nach.

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent leichter bei 7 728,20 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,741 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 7 769,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7 753,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7 767,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 717,25 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7 575,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7 412,84 Punkten berechnet. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Wert von 6 373,45 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,68 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 793,68 Punkten. 6 316,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Marathon Petroleum (+ 5,03 Prozent auf 336,42 USD), Generac (+ 4,74 Prozent auf 215,86 USD), Vertiv (+ 4,34 Prozent auf 281,81 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4,19 Prozent auf 50,00 USD) und Texas Pacific Land (+ 4,15 Prozent auf 364,97 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Monster Beverage (-50,20 Prozent auf 45,53 USD), Under Armour (-9,03 Prozent auf 5,34 USD), Under Armour (-8,45 Prozent auf 5,20 USD), AppLovin (-5,99 Prozent auf 318,68 USD) und Ventas (-5,43 Prozent auf 86,96 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 45 407 389 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at