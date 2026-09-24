NYSE-Handel S&P 500 zum Start schwächer

Der S&P 500 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,30 Prozent leichter bei 7 683,24 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,848 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,517 Prozent auf 7 666,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 706,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7 683,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 665,49 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,125 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7 652,86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 358,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6 637,97 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,03 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Everpure A (+ 14,82 Prozent auf 125,90 USD), Charles River Laboratories International (+ 5,81 Prozent auf 293,43 USD), Welltower (+ 2,79 Prozent auf 236,29 USD), Eli Lilly (+ 2,62 Prozent auf 1 181,14 USD) und Kroger (+ 2,53 Prozent auf 59,10 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil MGM Resorts International (-10,30 Prozent auf 33,95 USD), Bloom Energy (-5,25 Prozent auf 260,73 USD), Oracle (-5,13 Prozent auf 137,15 USD), Rollins (-4,59 Prozent auf 31,00 USD) und Albemarle (-3,94 Prozent auf 109,00 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 3 130 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,845 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,01 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at