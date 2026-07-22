NYSE-Handel: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,33 Prozent stärker bei 52 396,03 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,336 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,589 Prozent auf 51 916,79 Punkte an der Kurstafel, nach 52 224,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 511,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 148,87 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,463 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51 712,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wurde der Dow Jones mit 49 490,03 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 502,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,30 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,32 Prozent auf 212,09 USD), Johnson Johnson (+ 1,87 Prozent auf 255,30 USD), Merck (+ 1,63 Prozent auf 128,32 USD), Procter Gamble (+ 1,30 Prozent auf 150,03 USD) und 3M (+ 0,92 Prozent auf 172,33 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Salesforce (-3,14 Prozent auf 164,72 USD), Microsoft (-2,37 Prozent auf 388,34 USD), Nike (-2,01 Prozent auf 42,10 USD), Amazon (-1,56 Prozent auf 243,70 USD) und Walmart (-1,09 Prozent auf 109,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 601 775 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,311 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at