NYSE-Handel So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Um 17:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,09 Prozent schwächer bei 47 432,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,698 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,19 Prozent stärker bei 48 526,73 Punkten, nach 47 954,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 47 009,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47 634,55 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2,79 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 06.02.2026, den Stand von 50 115,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Wert von 47 954,99 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Stand von 42 579,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,96 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 009,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 0,88 Prozent auf 224,02 USD), Walmart (+ 0,53 Prozent auf 123,96 USD), Microsoft (+ 0,22 Prozent auf 411,58 USD), Salesforce (-0,06 Prozent auf 201,27 USD) und Chevron (-0,19 Prozent auf 189,54 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen American Express (-2,46 Prozent auf 299,65 USD), JPMorgan Chase (-2,16 Prozent auf 287,22 USD), 3M (-2,06 Prozent auf 152,99 USD), Sherwin-Williams (-2,00 Prozent auf 328,74 USD) und Caterpillar (-1,82 Prozent auf 693,20 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 230 494 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,829 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at