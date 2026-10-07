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Dow Jones-Performance im Fokus 07.10.2026 18:00:26

NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell

NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell

Das macht der Dow Jones aktuell.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,76 Prozent leichter bei 51 129,32 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 26,037 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,150 Prozent auf 51 444,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51 521,28 Punkten am Vortag.

Bei 51 406,44 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 50 917,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,137 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 53 414,25 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 52 925,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der Dow Jones bei 46 602,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 2,86 Prozent auf 414,12 USD), Johnson Johnson (+ 2,07 Prozent auf 260,05 USD), Walmart (+ 1,30) Prozent auf 108,60 USD), Merck (+ 1,23 Prozent auf 143,68 USD) und UnitedHealth (+ 0,76 Prozent auf 379,17 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-6,10 Prozent auf 810,80 USD), Goldman Sachs (-2,38 Prozent auf 875,82 USD), Sherwin-Williams (-2,27 Prozent auf 313,86 USD), Honeywell Technologies (-1,90 Prozent auf 208,83 USD) und Boeing (-1,44 Prozent auf 187,08 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6 154 148 Aktien gehandelt. Mit 5,128 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,48 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Boeing Co. 167,90 -0,20% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 725,40 -5,45% Caterpillar Inc.
Goldman Sachs 793,00 -0,55% Goldman Sachs
Honeywell Technologies 185,96 -1,64% Honeywell Technologies
Johnson & Johnson 231,10 2,21% Johnson & Johnson
Merck Co. 127,48 1,30% Merck Co.
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