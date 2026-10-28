C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|Index im Fokus
|
28.10.2026 18:01:24
NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Mittag
Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,26 Prozent stärker bei 7 742,39 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64,024 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,178 Prozent höher bei 7 736,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 722,60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 751,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 718,37 Zählern.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 683,69 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 7 428,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 890,89 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Vertiv (+ 13,26 Prozent auf 236,22 USD), Flex (+ 10,05 Prozent auf 91,73 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7,13 Prozent auf 76,18 USD), Sandisk (+ 5,69 Prozent auf 1 379,14 USD) und Lam Research (+ 5,59 Prozent auf 254,32 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen F5 Networks (-20,04 Prozent auf 367,31 USD), CoStar Group (-13,84 Prozent auf 27,58 USD), CH Robinson Worldwide (-9,68 Prozent auf 129,69 USD), Old Dominion Freight Line (-5,44 Prozent auf 176,85 USD) und Baker Hughes (-5,08 Prozent auf 56,01 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 781 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,724 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 15,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
|
16:03
|S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.10.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
28.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: CH Robinson Worldwide stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in CH Robinson Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CH Robinson Worldwide von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Baker Hughes Inc.
|48,91
|-0,27%
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|113,05
|-0,44%
|CoStar Group Inc.
|25,13
|2,89%
|F5 Networks Inc.
|324,00
|-0,40%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Flex Ltd Registered Shs
|84,19
|3,89%
|GE HealthCare Technologies
|68,64
|0,75%
|Lam Research Corp.
|227,60
|2,06%
|NVIDIA Corp.
|190,50
|-0,46%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|151,00
|-3,50%
|Parker Hannifin Corp.
|828,20
|1,54%
|Sandisk Corp
|1 190,00
|-3,25%
|Vertiv Holdings
|221,25
|4,66%
|Western Union Company
|5,49
|1,03%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 695,55
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.