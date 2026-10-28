NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Mittag

Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,26 Prozent stärker bei 7 742,39 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 64,024 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,178 Prozent höher bei 7 736,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 722,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 751,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 718,37 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 1,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 683,69 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 7 428,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 890,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Vertiv (+ 13,26 Prozent auf 236,22 USD), Flex (+ 10,05 Prozent auf 91,73 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7,13 Prozent auf 76,18 USD), Sandisk (+ 5,69 Prozent auf 1 379,14 USD) und Lam Research (+ 5,59 Prozent auf 254,32 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen F5 Networks (-20,04 Prozent auf 367,31 USD), CoStar Group (-13,84 Prozent auf 27,58 USD), CH Robinson Worldwide (-9,68 Prozent auf 129,69 USD), Old Dominion Freight Line (-5,44 Prozent auf 176,85 USD) und Baker Hughes (-5,08 Prozent auf 56,01 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 781 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,724 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 15,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at