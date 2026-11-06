NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,73 Prozent auf 7 407,40 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 63,363 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,172 Prozent auf 7 366,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7 353,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7 444,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 369,55 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 2,67 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 7 818,93 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 7 709,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 720,32 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,00 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coherent (+ 14,13 Prozent auf 193,74 USD), Airbnb (+ 11,65 Prozent auf 189,95 USD), NRG Energy (+ 10,44 Prozent auf 88,96 USD), AppLovin (+ 10,14 Prozent auf 392,20 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,16 Prozent auf 441,45 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Microchip Technology (-11,72 Prozent auf 57,25 USD), Centene (-6,44 Prozent auf 69,39 USD), Gartner (-5,88 Prozent auf 186,42 USD), DexCom (-5,01 Prozent auf 80,23 USD) und Charter A (-4,71 Prozent auf 119,93 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23 730 116 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,544 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at