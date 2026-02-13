NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag

Um 20:02 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,34 Prozent nach oben auf 49 620,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,634 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,45 Prozent höher bei 50 170,27 Punkten in den Freitagshandel, nach 49 451,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 084,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 743,98 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0,853 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 13.01.2026, den Wert von 49 191,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47 457,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 711,43 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,56 Prozent nach oben. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 3,31 Prozent auf 63,13 USD), Caterpillar (+ 3,00 Prozent auf 781,03 USD), Salesforce (+ 2,73 Prozent auf 190,49 USD), Cisco (+ 2,68 Prozent auf 77,01 USD) und Walt Disney (+ 2,35 Prozent auf 104,79 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Visa (-2,34 Prozent auf 316,60 USD), 3M (-1,71 Prozent auf 171,62 USD), NVIDIA (-1,19 Prozent auf 184,72 USD), Travelers (-1,06 Prozent auf 294,28 USD) und Apple (-0,96 Prozent auf 259,21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21 975 868 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,894 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,19 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

