NYSE-Handel So steht der Dow Jones am Mittwochnachmittag

Der Dow Jones zeigt sich am Mittwochnachmittag in Rot.

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,81 Prozent auf 50 891,51 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20,835 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,770 Prozent auf 50 912,84 Punkte an der Kurstafel, nach 51 307,79 Punkten am Vortag.

Bei 50 824,46 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 51 220,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,527 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 49 499,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 48 501,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 519,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 51 369,61 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 3,17 Prozent auf 116,64 USD), Amgen (+ 2,39 Prozent auf 336,11 USD), Home Depot (+ 1,60 Prozent auf 270,05 EUR), Caterpillar (+ 1,60 Prozent auf 924,34 USD) und Chevron (+ 1,59 Prozent auf 190,54 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen IBM (-6,34 Prozent auf 308,36 USD), Salesforce (-4,18 Prozent auf 192,45 USD), Microsoft (-3,34 Prozent auf 426,55 USD), NVIDIA (-3,24 Prozent auf 215,59 USD) und Amazon (-3,22 Prozent auf 248,27 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 081 238 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at