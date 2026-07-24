NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,46 Prozent stärker bei 51 947,25 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,377 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,085 Prozent stärker bei 51 755,54 Punkten in den Handel, nach 51 711,65 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 682,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 52 118,19 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,398 Prozent nach. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 51 848,90 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 49 230,71 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 44 693,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 4,29 Prozent auf 163,66 USD), IBM (+ 3,65 Prozent auf 214,19 USD), Apple (+ 3,53 Prozent auf 333,02 USD), Travelers (+ 2,89 Prozent auf 387,26 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,24 Prozent auf 317,51 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen American Express (-4,30 Prozent auf 326,17 USD), Goldman Sachs (-1,26 Prozent auf 1 061,23 USD), NVIDIA (-0,92 Prozent auf 206,84 USD), UnitedHealth (-0,67 Prozent auf 420,74 USD) und Amazon (-0,66 Prozent auf 232,11 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 432 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,508 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,09 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at