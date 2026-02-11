NYSE-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 50 312,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,683 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 50 193,49 Punkte an der Kurstafel, nach 50 188,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 499,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50 243,15 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,528 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 49 504,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 47 927,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der Dow Jones auf 44 593,65 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,99 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 4,32 Prozent auf 774,45 USD), NVIDIA (+ 2,20 Prozent auf 192,68 USD), Goldman Sachs (+ 1,48 Prozent auf 963,04 USD), Chevron (+ 1,42 Prozent auf 184,85 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,18 Prozent auf 322,05 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-3,19 Prozent auf 187,27 USD), Walt Disney (-1,05 Prozent auf 108,80 USD), Microsoft (-1,00 Prozent auf 409,14 USD), Travelers (-0,98 Prozent auf 295,69 USD) und Amazon (-0,87 Prozent auf 205,15 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 321 410 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,875 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,93 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at