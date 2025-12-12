NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones hält am fünften Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 48 824,39 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,030 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1,28 Prozent schwächer bei 48 082,90 Punkten, nach 48 704,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48 714,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 886,86 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1,78 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 12.11.2025, einen Stand von 48 254,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wurde der Dow Jones auf 45 834,22 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 914,12 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 15,17 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 1,87 Prozent auf 69,01 USD), UnitedHealth (+ 1,64 Prozent auf 342,26 USD), Walt Disney (+ 1,00 Prozent auf 112,58 USD), Verizon (+ 0,97 Prozent auf 40,61 USD) und Coca-Cola (+ 0,85 Prozent auf 69,70 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Microsoft (-0,93 Prozent auf 478,96 USD), Amazon (-0,86 Prozent auf 228,30 USD), Cisco (-0,50 Prozent auf 78,87 USD), Goldman Sachs (-0,45 Prozent auf 906,94 USD) und Chevron (-0,33 Prozent auf 150,23 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 5 453 207 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,803 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8,57 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

