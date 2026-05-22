NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones

Um 16:00 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,71 Prozent auf 50 643,22 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,592 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,600 Prozent schwächer bei 49 983,80 Punkten in den Handel, nach 50 285,66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 434,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 50 712,24 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 2,35 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 49 490,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 49 625,97 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 41 859,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 712,24 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 3,99 Prozent auf 120,50 USD), Salesforce (+ 3,60 Prozent auf 182,66 USD), IBM (+ 3,22 Prozent auf 261,11 USD), Amgen (+ 1,56 Prozent auf 342,70 USD) und Cisco (+ 1,36 Prozent auf 119,81 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Boeing (-0,73 Prozent auf 218,00 USD), McDonalds (-0,54 Prozent auf 282,64 USD), Walmart (-0,45 Prozent auf 120,79 USD), NVIDIA (-0,29 Prozent auf 218,88 USD) und Chevron (-0,09 Prozent auf 190,84 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 718 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,659 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,74 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at