MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
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30.07.2026 14:02:30
NYSE owner to buy bond platform MarketAxess in $5.7bn deal
Acquisition marks a significant step by Intercontinental Exchange into fixed-income tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu MarketAxess Holdings Inc.
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30.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.07.26
|NYSE owner to buy bond platform MarketAxess in $5.7bn deal (Financial Times)
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30.07.26
|NYSE owner to buy bond platform MarketAxess in $5.7bn deal (Financial Times)
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28.07.26