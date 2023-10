NYSE-Titel American Express-Aktie dennoch tiefrot: Gewinn von American Express höher - dank reicher Kunden

Im dritten Quartal stieg der Gewinn auf 2,45 Milliarden Dollar von 1,88 Milliarden Dollar im Jahr zuvor, wie das US-Unternehmen American Express am Freitag mitteilte. Das lag über den Erwartungen der von LSEG IBES befragten Analysten. "Die Ausgaben für Reisen und Unterhaltung sind robust geblieben. Die Ausgaben in Restaurants waren erneut eine der am schnellsten wachsenden Kategorien im Bereich Reisen und Unterhaltung", sagte Konzernchef Stephen Squeri.

Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 15,38 Milliarden Dollar. Vorsicht legte Amex dennoch an den Tag und erhöhte die Rücklagen für Kreditausfälle um 58 Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar. Damit trägt der Konzern der gestiegenen Wahrscheinlichkeit Rechnung, dass Verbraucher ihre Schulden nicht begleichen können.

Der Kurs der American Express-Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel zunächst kaum auf die Nachrichten. Im regulären NYSE-Handel verlieren die Papiere dann aber zeitweise 4,16 Prozent auf 143,43 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)