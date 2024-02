NYSE-Titel Coty-Aktie tiefer: Coty bekommt höhere Produktionskosten zu spüren - Gewinn bricht ein

Im zweiten Quartal fiel der Nettogewinn um 24 Prozent auf 177,6 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Die bereinigte Bruttomarge sank um 40 Basispunkte auf 65,1 Prozent, was vor allem auf veraltete Bestände zurückzuführen ist. Coty , das unter anderem Düfte unter den Marken Hugo Boss oder Gucci anbietet, konnte dagegen seinen Umsatz um 13 Prozent auf 1,73 Milliarden Dollar steigern. Grund waren höhere Preise, eine starke Nachfrage nach Düften und nach neuen Kosmetikprodukten. Die Coty-Aktie verliert im US-Handel an der NYSE zeitweise 1,77 Prozent auf 11,97 US-Dollar.

