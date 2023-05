NYSE-Titel Ford-Aktie verliert: Ford senkt Preise für Elektro-SUV Mustang Mach-E

Der Preis für den Mach-E sinke je nach Modell um 3.000 bis 4.000 Dollar, teilte Ford am Dienstag mit. Vergangenen Monat hatten die US-Behörden die Kaufprämie für das Modell auf 3.750 von 7.000 Dollar halbiert. Die Verkäufe des Mach-E waren im ersten Quartal um 20 Prozent eingebrochen.

Der Rivale Tesla hatte in den vergangenen Monat die Preise für seine Elektroautos mehrfach gesenkt und die Konkurrenz damit unter Druck gesetzt. Am Montag hatte Tesla die Preise für seine Bestseller Model 3 und Model Y in Kanada, China, Japan und den USA wieder um bis zu 290 Dollar erhöht.

Die Ford-Aktie notiert an der NYSE 2,16 Prozent im Minus bei 11,80 US-Dollar.

Washington (Reuters)