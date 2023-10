NYSE-Titel Manchester United-Aktie mit Verlusten: TV-Milliardär Ratcliffe erwägt Kauf eines Anteils an Manchester United

Ratcliffes Firma Ineos Sports habe der Glazer-Familie, die die Kontrolle über den Verein hat, ein Angebot unterbreitet, berichtete Sky News am Montag. Der Milliardär strebe nun nicht mehr die volle Kontrolle bei Manchester United an, um einen fast zehnmonatigen Prozess zur Klärung der künftigen Eigentumsverhältnisse des Vereins zu beenden. Manchester United und Ineos reagierten nicht sofort auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters nach einer Stellungnahme.

Im Juni hatten Insider erklärt, dass die Glazers exklusive Verhandlungen mit einem Konsortium um Scheich Jassim bin Hamad al-Thani aus Katar geführt hätten. Der Deal war mit einem Volumen von mehr als sechs Milliarden Dollar beziffert worden.

ManU hat den englischen Meistertitel 20-mal gewonnen, so oft wie kein anderer Verein - zuletzt allerdings vor zehn Jahren. Dank seiner riesigen Fanbasis gilt der Club als eine der wertvollsten Fußball-Marken weltweit. In der abgelaufenen Saison 2022/23 hatte sich ManU als Dritter der englischen Premier-League nach einem Jahr wieder für die Champions League qualifiziert. Die Glazers stehen bei Fans in der Kritik, da die Mannschaft auf dem Platz nicht die gewünschte Leistung zeigt. Die Familie hatte den Club 2005 für 790 Millionen Pfund Sterling erworben. Seit 2012 ist der Verein an der New Yorker Börse notiert.

Die Manchester United-Aktie verliert an der NYSE zeitweise 1,08 Prozent auf 19,20 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)