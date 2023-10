NYSE-Wert Ford-Aktie klettert: Ford und US-Autogewerkschaft UAW einigen sich

In den seit Wochen andauernden Streik der US-Autogewerkschaft UAW in Detroit kommt Bewegung.

Die Gewerkschaft hat eine Einigung mit Ford erzielt. Die Verhandlungen mit General Motors und Stellantis gehen unterdessen weiter.

Die Vereinbarung, die noch von den UAW-Mitgliedern ratifiziert werden muss, sieht eine Lohnerhöhung um 25 Prozent über die Dauer des Vertrags von vier Jahren vor. Im ersten Jahr sollen die Löhne gleich um 11 Prozent steigen, wie UAW-Verhandlungsführer Chuck Browning sagte. Die Stundenlöhne der Produktionsmitarbeiter steigen damit auf rund 40 Dollar die Stunde.

Die Arbeiter erhalten zudem Anpassungen an die Lebenshaltungskosten, die 2009 ausgesetzt wurden, sowie ein Streikrecht bei Werksschließungen. Außerdem können neue Mitarbeiter künftig schon nach drei statt acht Jahren die höchste Lohnstufe erhalten.

"Wir haben Ford gesagt, etwas draufzulegen, und sie haben es getan", sagte UAW-Chef Shawn Fain. Ford habe sein Angebot seit Beginn des Streiks am 14. September um 50 Prozent erhöht. Ford-CEO Jim Farley zeigte sich erfreut über die Einigung. Man fokussiere sich nun darauf, wieder an die Arbeit zu gehen, sagte er.

Der Arbeitskampf hatte vor sechs Wochen mit Streiks in je einem Werk der drei Autobauer begonnen. Zwischenzeitlich waren mehr als 45.000 Mitarbeiter in acht Werken und mehreren anderen Standorten an den Streiks beteiligt. Die Gewerkschaft war mit einer Forderung von einem Lohnplus von 40 Prozent in die Verhandlungen gegangen. GM und Stellantis sagten, die arbeiteten mit der UAW daran, so schnell wie möglich eine Vereinbarung zu erzielen.

Viele Beobachter hatten erwartet, dass Ford wegen seiner traditionell guten Beziehungen zur UAW als erster der drei Autohersteller einen Deal mit der Gewerkschaft schließt.

Für Ford-Aktien geht es an der NYSE zeitweise um 0,91 Prozent nach oben auf 11,65 US-Dollar.

DETROIT (Dow Jones)