Nyxoah: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nyxoah ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nyxoah die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,58 EUR gegenüber -0,550 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,7 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 472,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nyxoah einen Umsatz von 1,3 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at