Nyxoah zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nyxoah hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,600 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 500,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,4 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,1 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at