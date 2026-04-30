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30.04.2026 06:31:29
O-I Glass legte Quartalsergebnis vor
O-I Glass hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte O-I Glass -0,100 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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