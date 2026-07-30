O-I Glass legte Quartalsergebnis vor

O-I Glass lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -6,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,67 Milliarden USD – eine Minderung von 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,71 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at