O-I Glass Aktie
WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041
|
02.03.2026 20:30:05
O-I Glass Shares Are Up 17% This Past Year, but One Fund Just Sold Off $80 Million in Stock
On February 17, 2026, Cooper Creek Partners Management disclosed it sold 6,030,588 shares of O-I Glass (NYSE:OI), an estimated $79.78 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Cooper Creek Partners Management reduced its stake in O-I Glass by 6,030,588 shares during the fourth quarter. The estimated value of the transaction is $79.78 million, using the average closing price for the period. The fund’s position in O-I Glass ended the quarter at 4,031,112 shares, worth $59.50 million. The net position value declined by $71.00 million, reflecting the combined effect of share sales and price changes.O-I Glass is a global leader in glass packaging, supplying a diverse range of containers to prominent food and beverage companies. The company's scale enables it to offer a broad product portfolio and customized solutions to meet client needs. Strategic supply agreements and an international footprint support its competitive position in the packaging industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
