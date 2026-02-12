O-I Glass stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

O-I Glass hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat O-I Glass in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,840 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte O-I Glass -0,690 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 6,43 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at