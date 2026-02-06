O Reilly Automotive legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

O Reilly Automotive hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,78 Prozent auf 4,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,71 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,42 Prozent auf 17,78 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at