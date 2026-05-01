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01.05.2026 06:31:29
O Reilly Automotive präsentierte Quartalsergebnisse
O Reilly Automotive hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte O Reilly Automotive 0,620 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,14 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,56 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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