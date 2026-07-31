O Reilly Automotive präsentierte Quartalsergebnisse

O Reilly Automotive hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,89 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,53 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at