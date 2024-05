O-WELL legte Quartalsergebnis vor

O-WELL hat am 14.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 82,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,03 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat O-WELL im vergangenen Quartal 17,74 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte O-WELL 18,51 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 149,31 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 63,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 71,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 64,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

